Kardioloog südamepuudulikkusest: mehe südant räsib enesehävituslik elustiil, naist hoiab loodus

Südamepuudulikkuse kõige sagedasemad sümptomid on õhupuudus, jalgade paistetus või väsimus, mille põhjuseks on alati mingi haigus. See on väga eripalgeline sündroom, mille avaldumises mängib olulist rolli ka sugu, kirjutab Anu Hedman, Ida-Tallinna Keskhaigla Südamekeskuse juhtivarst.