Terviseameti prognoos: nädalaga lisandub 2000 nakatunut, haiglaravi langeb 100 patsiendini

Terviseameti nakkushaiguste osakonna juhataja Hanna Sepa sõnul lisandus eelmisel nädalal umbes 2700 nakatunut ning võrreldes üle-eelmise nädalaga on registreeritud nakatunute arv 21% võrra langenud. „Nakatamiskordaja R liigub üle 0,8. Sellel nädalal võib oodata veidi alla 300 nakatunu päevas,“ selgitas Sepp ja lisas, et hospitaliseerimist arvestava riskimaatriksi järgi on koroonaviiruse leviku riskitase keskmine.