SA OLED NII PALJU ALLA VÕTNUD! Loe, miks selline kompliment on vale või suisa ohtlik

Kui su sõber on hiljuti kaalust alla võtnud, siis tahad talle ehk öelda, kui hea ta välja näeb. Võib-olla mainid, et sooviksid ka endale sellist keha või sama tugevat enesekontrolli. Võib-olla küsid, kuidas tal see on õnnestunud. Selliseid komplimente tehakse heade kavatsustega, kuid need võivad tahtmatult mõjuda hoopis negatiivselt.