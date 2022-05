DR VASSILJEVI NÕUANNE | Miks kõrvust tuleb vedelikku?

Kes seda nüüd täpselt teab, kes mida ja kuidas ütles, aga valvearst võis vabalt mainida, et tegemist on kroonilise haigusega, millega tuleb minna ambulatoorsele vastuvõtule. Vältimatus abis päästetakse elusid, mitte ei logeleta ilmaasjata. Ärarebitud kõrv oleks väikse ootamise peale ehk tagasi õmmeldud, aga et miskit tilgub ja valu ei ole – arusaadavalt ei vaja see erakorralist abi.