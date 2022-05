KAHTLUSTAD TOIDUTALUMATUST? Siis pead süües arvestama nende oluliste seikadega

Toidutalumatus on mitteallergiline liigtundlikkus mõne toidu või joogi suhtes, mille tarvitamise tulemusel võivad tekkida eri tugevusega terviseprobleemid. Toidutalumatuse tunnused on enamasti seedetrakti ja hingamissüsteemi häired ning nahakahjustused. Tavaliselt on ülitundlikkuse põhjuseks mõne toidu seedimiseks vajaliku ensüümi puudumine organismis või toidus sisalduvad saasteained, toksiinid ja muud keemilised ühendid.