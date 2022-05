ÄGE VALU KÜLJES VÕI SELJAS? Uroloog selgitab, mis võib viidata neerukividele ja kuidas neist lahti saada

Neerukivide korral tekivad inimesel ägedad hoovalud, põhiliselt küljes või seljas, sõltuvalt sellest, kummal poolel neerus kivi on. „Valu kiirgub tihtilugu ka kubemesse. Sagenenud on kusemine ja seejuures on valulikkus ning isegi verd võib uriinis olla. Hoovalud on krambi moodi ja sellega võib kaasneda iiveldus ning oksendamine,“ selgitab uroloog Leonhard Kukk.