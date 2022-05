NÄOL ON IMELIK LÖÖVE? Akne ja veel neli põhjust, mis võivad naha rikkuda

Nägu peegeldab inimese kehalist ja vaimset tervist. Eesti keeles on palju ilmekaid võrdluseid — tervisest pakatav, rõõmus ja päikeseliselt särav nägu, vajus näost ära, üle näo libises vari, nägu on vaevatud ja kurnatud. Kõigil neil on oma tõepõhi all. Väikseimgi pisimuutus näol, kas või vaevumärgatav punnike võib inimesele põhjustada väga suurt meelehärmi ja tunnet, et kõik, kes vastu tulevad, vaatavad seda ja muigavad kahtlaselt. Aga loomulikult keegi ei märka vaevu nähtavat löövet, rääkimata muigamisest.