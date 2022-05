Noor ema, kes põeb rasket liigesehaigust: „Enne ravi olin paanikas, ma ei suutud diagnoosiga leppida. Olin olnud ju täiesti terve inimene.“

Olin juba lapseeas saanud penitsilliinisüste ja hüdroksüklorokviinsulfaadi paariaastase ravikuuri. Tol hetkel sain verenäidud kontrolli alla ja elasin rõõmsalt edasi. Samuti on see haigus geneetilise loomuga (loe: piltlikult öeldes geneetilisel teel serveeritav). Need kaks tegurit ja tugev vaimne pinge nimega stress olid põhjusteks „meeldivaks” taaskohtumiseks ja minu elu suurimaks väljakutseks.