JÕID END JÄLLE TÄIS? Loe, mida teeb kärakavõtmine ajudega ja kuidas see väljendub!

Seda lõivu järgmisel päeval makstes ei taha paljud enam tükk aega alkoholi poole vaadata, kuid on neidki, kelle jaoks on niisugune rütm ja kärakavõtt täiesti tavapärane. Kuressaare haigla selgitab, mis toimub selle inimese ajuga, kelle jaoks on alkohol saatanlikuks kaaslaseks ning kes enam ilma ei saagi?