TÜDRUKUEAST MENOPAUSINI: missuguseid vitamiine vajab naine eri eluetappidel?

Benu Saku tervisekeskuse farmatseudi Ketter Rossi sõnul võib naise elu jagada hormonaalsete muutuste ja vitamiinivajaduse järgi kolmeks perioodiks. „Kuigi peamised vitamiinirühmad jäävad aja jooksul üsna samaks, siis suurem on erinevus on vitamiinide ja mineraalide annustamiskogustes ning lisavajaduses,“ selgitab Ross.



„Esimene periood on nooreks naiseks sirgumine, mil algavad hormonaalsed muutused, järgneb lapsesaamise iga ning seejärel jõutakse menopausi aega,“ loetleb apteeker naise elu murrangulisi perioode. Ta rõhutab, et lisaks hormonaalsetele muutustele mõjutavad naiste vitamiinivajadust ka näiteks stressirohked perioodid ning järsud muutused elustiilis.