TEADLASED SELGITAVAD: kuidas on võimalik, et geneetilise haigusega lapsed võivad sündida ka täiesti tervetele vanematele

Tihti mõeldakse geneetilistest haigustest kui pärilikest. Tõesti, geenirike, mis haigust põhjustab, on pärilikkusaines ehk DNAs ja on selliseidki perekondi, kus mingi haigus pärandatakse põlvest põlve. Siiski sünnib aga suurem osa raskete geneetiliste haigustega lapsi tervetele vanematele ja seda haigust ei põe keegi kaugematestki sugulastest. Kuidas see võimalik on?