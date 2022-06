UUS LOOTUS: inimesele süstiti revolutsioonilist vähivastast viirust

Daily Maili teatel on Vaxinia geneetiliselt moondatud nakatama vähirakke, neis paljunema ning seeläbi neid tapma. Terved rakud jäävad samal ajal puutumata. Loomkatsed on olnud lootustandvad: uue viirusega on õnnestunud kahandada käärsoole-, kopsu-, rinna-, munasarja- ja kõhunäärmekasvajaid. Lisaks paistab viirus tõhustavat hilisemat immuunravi.