Liigeseravim paneb juuksed kasvama

Alopeetsia puhul võivad lisaks juustele välja langeda ka kulmud ja ripsmed. Veebikülje Technology.org teatel hõlmas Ameerika teadlaste uurimus 1200 inimest, kes said 36 nädala jooksul reumatoidartriidi puhul kasutatavat baritsitiniibi. Osa katsealustest sai 4 mg baritsitiniibi, osa 2 mg ning osa platseebot. Juuksed kasvasid tagasi kolmandikul neist, kellele manustati suuremat igapäevast doosi. „See on väga põnev, sest andmed näitavad, et baritsiniib on tõesti väga efektiivne,“ ütles uurimuse juht dr Brett King Yale'i meditsiinikoolist.