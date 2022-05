Näitleja Adeele Jaago prillidest vabanemisest: „Oleks pidanud seda varem tegema!“

Pärast aastaid kaalumist ja sellele järgnenud lihtsat laseroperatsiooni on Adeelel vahel endiselt raske uskuda, et ta nüüd päriselt nii hästi näeb. „Mul on siiani mõnikord tunne, et mul on läätsed silmades, aga tegelikult ju ei ole! Lavastan hetkel suvelavastust „Richard ja Anna„, mis esietendub juuni lõpus Raplamaal Ohukotsu küünis. Juba esimestes proovides sain aru, et vau, ma näen näitlejate nägusid ja detaile laval! Ma ei pea näidendi teksti lugedes enam prille pealaele lükkama nii nagu varasemalt, kui juuksed jäid neisse kinni ja ma tõmbasin neid sealt koos karvadega ära. Ma ei pea kaasas kandma kahte erinevat prillitoosi - ühes miinusprillid ja teises miinusega päikeseprillid. Nüüd panen vaid KSAst saadud 0-klaasidega polaroidid ette ja valmis!“

Ka oma väikeste lastega toimetamise on prillidest vabanemine lihtsamaks muutnud. „Ma ei tea miks ma seda võimalust nii kaua edasi lükkasin. Nüüdseks olen kogenud, et väikelastega on elu kordades mugavam kui prillid kogu aeg sõna otseses mõttes ette ei jää. Lisaks pole ohtu, et keegi need mänguhoos katki astuda võiks.”

Uued avastused igas päevas

Uut avastab Adeele tänu korras nägemisele nüüd igas päevas. Tema taastumine laseroperatsioonist läks kiirelt ja kenasti ning ta imestab ikka ja jälle, kuidas saab nägemine iga päevaga veel teravamaks minna. „Mul on tekkinud täitsa hasart oma nägemisulatust proovile panna. Näiteks ühel päeval nägin kauguses järve peal kalameest ja ta ei olnud lihtsalt hägune must täpp nagu enne protseduuri, vaid ma nägin täiesti selgelt, kuidas ta kummardas ja võttis midagi üles. Kui ma nägin seda olukorda nii detailselt, siis huvitav, kui kaugele ma veel homme, ülehomme ja kuu aja pärast näen?! Kahtlustan, et näen varsti eemalt isegi seda, mis värvi lanti kalamees kasutab!”



Suvele mõeldes unistab Adeele Saaremaast. „Kõlab ehk uskumatult, aga lausa operatsiooni ajal rääkisime kirurgiga päritolust ja selgus, et me mõlemad oleme saarlased. Tahaksin minna näiteks Mändjala randa ja oma uue nägemisega merd kogeda. Olen kindel, et avastan sealt enda jaoks nii mõndagi uut.” Tema ideaalse suve juurde kuuluvad kindlasti ka SUP ehk aerulaua sõit ja sulgpall ning neid tegevusi on suurepärase nägemisega veelgi nauditavam teha. „Sulgpallis näen ma nüüd, kui kiiresti pall minu suunas lendab! Tulevikuks on mul aga veel nii mõnigi unistus – joosta poolmaraton, vallutada mõni mägi – ja need lausa vajavad head nägemist!"