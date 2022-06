SÖÖD, KUIGI KÕHT POLE ÜLDSE TÜHI? 9 tobedat igapäevast harjumust, millega rikud pikkamisi oma tervise

Mõnda neist on isegi raske ära tunda, eriti kui need on osa igapäevarutiinist.Võib-olla sa ei oska märgatagi nende harjumuste kahjulikku mõjud, kuid aja jooksul võivad need tõsiselt kahjustada suhteid, kehalist ja vaimset tervisist. Vaata, kas mõni neist on ka sulle omane!