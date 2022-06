PÕNEV AVASTUS: Alzheimer põhjustab rakkude ülekuumenemist

„Raku ülekuumenemine on nagu muna praadimine – kui rakk kuumeneb, hakkavad tema valgud kokku kämpuma ega tööta enam,“ seletas uurimisrühma juht Kaminski Schierle veebiväljaande New Atlas teatel. Mida kõrgemaks muutub temperatuur, seda rohkem rakke see hõlmab ja seda rohkem mälu kahjustab. Schierle tiimi sõnul võib uudse tehnikaga Alzheimerit diagnoosida või võimalikke ravimeid testida. Teadastel õnnestus näidata, et temperatuuritõusu võib ära hoida, töödeldes rakke ravimiga, mis pärsib amüloid-beeta valgu kuhjumist.