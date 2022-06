TÄIELIK MÜÜT: kui metsas ei käi, siis puugiohtu pole

Puugid eelistavad niiskeid ja varjulisi, rikkaliku kõrgema taimestikuga alasid. „Vähem on puuke rabades, soodes ja kuivades nõmmemetsades, aga arvukalt karja- ja heinamaadel, põlluäärtes ja metsaservades. Ent ekslik on arvata, et puugi võib saab vaid metsast, sest sobilikuks elukohaks on neile ka aiad, metsa- ja linnapargid,“ tõdeb Benu Tõrva Keskapteegi proviisor Virge Sokk.