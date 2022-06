MIGREENIVALU ON PÖÖRANE | Anne Raiste: „Olen inimeste käest tänaval peavalutabletti küsinud“ 

Ehkki migreenipõdejad oma tervisehädast väga sageli ei räägi, on see levinud mure, millega peab toime tulema uuringute põhjal isegi kuni 18% inimestest. „Ka mu ema kannatas migreeni käes ja arvas, et see võib olla ka minul,“ meenutab teleajakirjanik Anne Raiste (63), kellel tekkisid esimesed tugevad peavalud teismelisena, 12-13aastasena.