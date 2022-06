MITTE AINULT KASULIK! Need inimesed peaksid redise söömist vältima

Redis oma erkpunase värvuse ja mahlakusega ahvatleb sööma juba varakevadel. On ka valgeid, lillasid ja rohelisi sorte, aga nende toiteväärtus on väiksem. Mõrkjas maitse tuleb redise sinepiõli sisaldusest, sellepärast ei pruugi ta kõigile meeldida. Eriti kirbe ja terav maitse on kuivas kasvanud redisel.