HÄIRIV TERVISEMURE: viis põhjust, miks meel on liiga ärev

Ärevus on üks inimese kuuest põhitundmusest ehk emotsioonist. Ülejäänud on oma alavariantidega õnnetunne, murelikkus, vastumeelsus, imestus ja viha. Seega võib öelda: ärevus on normaalne seisund. Kuid ainult niikaua, kui sellel on meid kaitsev mõju. Normaalne ärevus hoiatab millegi uue, tundmatu või kahtlase eest, paneb meid otsima lahendusi. Kõige lihtsamalt öeldes: võitle või põgene.