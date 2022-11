PIILU, MIS JÄI POTTI! Selline väljaheide võib anda märku varjatud terviseprobleemist

Kindel see, et seda on sinuga juhtunud rohkem kui korra. Lähed arsti juurde mingi tervisemure pärast, aga too katsub su kõhtu ja uurib hoopis, kuidas su soolestik toimib. „Kuidas teil roojamisega lood on? Kas see on normaalne? Kas kakate regulaarselt? Kas käite vetsus korra päevas või rohkem?" Tasub teha väike kakainventuur!