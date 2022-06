SAASTAUPUTUS JA LAGUNEVAD LAIBAD: Mariupol on silmitsi koolerapuhanguga

WHO hoiatas juba sõja esimestel nädalatel, et Ukrainas väga tõenäoline ka nakkushaiguste levik, kuna inimestel on kõigest puudus ja nad on tihedalt koos metroojaamades, keldrites ja teistes varjendites. Märtsi keskel ennustati võimalikku koroonaviiruse leviku laienemist, kuid juba tookord mainiti, et Ukrainat ei ohusta ainult koroona, vaid võivad tekkida ka leetrite-, lastehalvatuse- ja koolerapuhangud.

Olukord linnas on praegu aga väga trööstitu.