SAASTAUPUTUS JA MATMATA LAIBAD: Mariupol on silmitsi koolerapuhanguga

Võimaliku nakkushaiguste leviku eest Mariupolis hoiatati juba möödunud nädalal, kirjutab NBCNews. Kolm kuud kestnud piiramise ja okupatsiooni ajal on surnuid maetud ebasobivatesse kohtadesse – linnatänavatele jm. Paljud laibad on siiani matmata, rusude vahel võib olla sadu laipu, mis on hakanud lagunema. Suvekuumus on teinud asja veelgi hullemaks.