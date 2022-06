Kuidas hoida nahk noorena? Proovisime 4 toodet ja jagame muljeid

Täidlust andev huulepalsam - Maret, 35

Tunnen alati rohkem huvi nende toodete vastu, mis on saanud kusagil mõne ilulemmiku tiitli – näiteks see täidlust andev huulepalsam on kuulutatud Anne&Stiili 2021. aasta üheks ilulemmikuks. Positiivne!

Vananemise üks märke on teatavasti kitsamaks muutuv ülahuul, seejärel kortsud samas piirkonnas. Et musisuu oleks samamoodi kaunis ja lopsakas, peaks minema täitesüste tegema. Aga ma ei saa midagi parata, ma kardan seda – mulle ei meeldi mõte, et mind süstitakse huulepiirkonda. Milline rõõm, et avastasin niisuguse toote, sest see tõesti teeb huuled lopsakamaks. Ja täpselt mõistlikult – mitte nii, nagu oleks süstidega liiale läinud. Samuti on huulepalsamil meeldiv niisutav toime.

Toodet võib kasutada nii mitu korda päevas kui vaja on. Peale saab panna tavalist huulepulka.

Photoprotect SPF50 kaitsev ja noorendav kreem - Laura, 37

Teatavasti on päike näonaha üks suurimaid vaenlasi. Kahju, et seda ei uskunud ma 15-20 aastat tagasi, mil igal võimalusel ilma päikesekreemita päevitasin ja solaariumis käisin. Umbes viimased seitse aastat olen teinud oma suhtumises kardinaalse muudatuse ja muretsen enda naha pärast. Kasutan alati päikesekreemi ning soovitavalt ka päevakreeme, mis oleksid päikesekaitsega.

Õnnetuseks on teatav kahju siiski tehtud ja päike on aja jooksul nahka kahjustanud. See toode aitab nahka siis kaitsta ja noorendada. Päikesekaitsefaktor SPF 50 on eriliseks boonuseks! Soovitan selle toote suvisel ajal oma kosmeetikatoodete hulka lisada.