ESMASED KATSED OLID EDUKAD! Teadlased töötasid välja uue lootustandva ravimi kõige agressiivsema rinnavähi raviks

Tartu Ülikooli teadlased töötasid koostöös Valencia uurimiskeskuse laboriga välja uue ravimi OximUNO, millel on hiirte peal tehtud katsetes rinnavähki raviv toime. Esmased edukad katsed näitasid, et see võib aidata tulevikus ravida edukalt kõige agressiivsemat rinnavähki.