Unemeditsiini ekspert: soojem aeg paneb une proovile

Unehormoon ehk melatoniin on oluline uinumiseks ja une säilitamiseks. Seda toodab inimese organism ise peaajus asuvas käbinäärmes. Hormooni sünteesimise aktiivsust mõjutavad silma võrkkesta fotoretseptorid. Melatoniini tootmine tõuseb järsult õhtul pimeduse saabumisel, saavutades maksimaalse taseme kella kahe ja nelja vahel öösel ning hakkab hommikupoole langema. Ärkamist mõjutavad teised mehhanismid. Võrreldes talvise ajaga toodetakse suvel inimorganismis aktiivselt melatoniini lühemat aega, sest päevad on pikemad ning valgust rohkem. Suvel minnakse sagedamini hiljem magama ja uneaeg lüheneb. Kuigi magamiseks võiks olla piisavalt aega, võib just suvel tekkida ebapiisava uneaja tõttu unevõlg.

Magamistoal peab olema hea ventilatsioon. Soovitav on tuba enne magamaminekut tuulutada või siis jätta aken ööseks õhutusasendisse. Eluruumide niiskustaset ja CO2 on võimalik mõõta ja selle alusel teadlikult korrigeerida magamistoa kliimat. Optimaalne õhuniiskuse tase on 40-60%. Enamikes kontorites ja kortermajades on niiskuse tase pigem madalam. Tehiskliima ja keskküte kuivatavad õhku ja viivad õhuniiskuse optimaalsest madalamale ning seda ehituslikult ei kompenseerita. Kuiv toaõhk ärritab hingamisteid (limaskesti). Parema kliima nimel võib kasutada õhuniisutajat. Hommikune peavalu, väljapuhkamatuse tunne, kinnine nina ja paistetanud silmalaud – kõik need võivad olla põhjustatud umbses toas magamisest. Sobiv temperatuur mõjub magamisele hästi, see ergutab vereringet, seedimist ning ka hingata on kergem.