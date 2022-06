Haiglaravi vajab 71 koroonapatsienti, viiruse leviku riskitase on madal

Terviseameti nakkushaiguste osakonna juhataja Hanna Sepa sõnul osutus eelmisel nädalal analüüsitud 6604 testist 822 positiivseks. „Üle 60aastaste hulgas püsib positiivsete testide osakaal võrreldes eelmise nädalaga stabiilne,“ selgitas Sepp ja lisas, et nakatamiskordaja R on veidi alla ühe (0,98). Hospitaliseerimist arvestava riskimaatriksi järgi on koroonaviiruse leviku riskitase madal.