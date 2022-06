Koroona uus tulemine? Positiivsete testide osakaal kasvas ligi 15 protsendi võrra

Terviseameti nakkushaiguste osakonna juhataja Hanna Sepa sõnul osutus eelmisel nädalal analüüsitud 5956 testist 801 positiivseks, mis jääb sarnasesse suurusjärku võrreldes eelmise nädalaga. „Küll aga on oluline arvestada, et pühade tõttu vähenes testimise ja arstide poole pöördumiste arv ning tegelikkuses on nii haigestumises kui ka hospitaliseerimises näha kasvutrendi,“ selgitas Sepp ja lisas, et nakatamiskordaja R on veidi üle ühe (1,03). Hospitaliseerimist arvestava riskimaatriksi järgi on koroonaviiruse leviku riskitase keskmine.