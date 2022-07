APTEEKER VÕRDLEB | Milline külm kompress on vigastuste korral parim?

Külmakompressi võib teha kuni kaks päeva, et alandada vigastusejärgset turset. Kõige lihtsam variant on kasutada kompressiks külmutatud toiduaineid. Parem on muretseda endale apteegist külmageel, külmasprei või külmaplaaster. Valik sõltub vigastatud koha lokalisatsioonist, toime kestusest ja patsiendi eripärast.