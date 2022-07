KAHTLANE LÖÖVE HUULTEL? Viis põhjust, mis võib selle taga peituda

Lööve või villike huultel on seega ebameeldiv, aga sageli ka tõsise tähendusega vaevus. Huuled võivad pakitseda, kuivada või veritseda. Lööve võib levida suulimaskestale või põsenahale, haavanduda, tekkida võib kasvav nahamoodustis. Kõik see võib põhjustada ka valu ning muuta söömise ja isegi rääkimise ebamugavaks. Nii on huuled üks tundlikumaid kehaosi. Huulelööbe ja -põletiku üldnimetus on heiliit.