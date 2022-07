ABI RAVIMI OSTMISEKS ON VAJA KOHE! Mees, kes põeb rasket geneetilist haigust: „Kell tiksub. Aega jääb aina vähemaks.“

Janno Puusepp, kes põeb geneetilist haigust tsüstilist fibroosi, on taas haiglas. Et kopsusiirdamiseni vastu pidada, on temale ja ta saatusekaaslastele vaja ravimit, mida veel ei kompenseerita. „Ma ei süüdista selles olukorras kedagi ega midagi. Süüdistamine raiskab aega. Aega jääb aina vähemaks,“ kirjutab ta ühismeedias ja kutsub inimesi üles annetama.