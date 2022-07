IGAL SUVEL KÕRVAPÕLETIK? Arst soovitab paari lihtsat nippi, kuidas vesi pärast ujumist kõrvast välja saada

Novel Clinicu ülemarsti Lauri Käisi sõnul tekib väliskõrvapõletik ehk väliskuulmekäigu põletik siis, kui ujumast tulles jääb vesi kõrva ja seal hakkavad vohama halvad bakterid. Neid leidub hulganisti nii järve-, jõe-, mere- kui ka basseinivees. Kõrv on bakterite paljunemiseks ideaalselt soe ja niiske keskkond. Põletiku tekkimise võimalus on veelgi suurem, kui vett täis kõrva urgitseda vatipulgaga ning vigastada nahka.