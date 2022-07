VAPUSTAV TRAGÖÖDIA SOOMES: kuumas autos suri 15aastane laps, abi jõudis temani liiga hilja

Kui abistajad jõudsid sündmuspaigale, leidsid nad kuumast sõiduautost elutu lapse, 15aastase poisi. Kuigi talle hakati kohe esmaabi andma, oli juba hilja.

Õnnetus juhtus ühes Põhja-Karjala väikses paigas. Pere säästmiseks ei avalikustanud politsei esialgu ei lapse sugu ega iga, samuti täpsemat õnnetuspaika. Nüüd on teada, et kurb sündmus leidis aset Kontiolahti vallas, kus on u 15 000 elanikku.