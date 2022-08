Mehe raske haigus pani naise elu ümber hindama: „Tähtsaim on tervis ja perekond. Vinguda tühiste asjade pärast on mõttetu.“

Oli reede õhtu, kaheksa ja pool aastat tagasi. Alar Tupp kirjutati just Tartu Ülikooli kliinikumist koju. Mehe tervis oli pikka aega halb, aga põhjust öelda ei osatud. „Ta oli nõrk, näost täiesti kaame – nagu veretu,“ räägib tema naine Lea Maasing (62). Jõgeva perearst kirjutas mehe haiglasse ja vereülekanne mõjus enesetundele hästi. See juhtus juulis. Lea mäletab täpselt. Septembris nihkus olukord taas halvaks. „Perearst tahtis Alari haiglasse panna, aga tütar ütles, et isa peaks hoopis Tartusse EMOsse minema.“ Vanemad võtsid last kuulda.