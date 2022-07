B6-vitamiin võib ärevust leevendada

Inglismaal asuva Readingi Ülikooli teadlased mõõtsid B6-vitamiini kõrgete dooside mõju noortele täiskasvanutele ja leidsid, et kuu aega iga päev tabletti võtnud katsealused teatasid ärevuse ja rõhutuse vähenemisest. Ajakirjas Human Psychopharmacology: Clinical and Experimental ilmunud uurimus pakub väärtuslikku tõendit toidulisandite kasust meeleoluhäirete ennetamisel ja ravil, vahendab News-medical.net. B6-vitamiin suurendab kehas gamma-aminovõihappe tootmist. See kemikaal blokeerib ajus närvirakkude vahelisi impulsse. Uurimuses kasutatud doos oli umbes 50 korda suurem kui üldiselt soovitatud päevane B6-vitamiini kogus.