Antidepressantidest polegi kasu?!

Antidepressantide väljakirjutamine on 1990. aastatest peale dramaatiliselt kasvanud, kirjutab Briti leht The Guardian. Näiteks Inglismaal on seda määratud igale kuuendale täiskasvanule. „Paljud inimesed võtavad antidepressante, sest neid on pandud uskuma, et depresiooni põhjus on biokeemiline. Kuid uus uurimus väidab, et sellel uskumusel pole teaduslikku alust,“ ütles uurimuse juht, University College Londoni psühhiaatriaprofessor Joanna Moncrieff. Ta lisas, et tuhanded inimesed kannatavad antidepressantide kõrvalnähtude all ning vaevlevad ravimist loobudes võõrutusnähtude käes. „Usun, et osaliselt on selle põhjuseks väärarusaam, et depressiooni põhjustab keemilise tasakaalu puudumine.“