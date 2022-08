DR VASSILJEVI NÕUANNE | Mida teha, kui rinnus on olnud valu juba kaks nädalat?

See, mis rinnus tuksub, on üldjuhul süda. Muidugi hea, et tuksub, ainult normaalseid südamelööke inimene ei tunne, küll aga neid, mis on rütmist väljas. Kui lisaks tuksetele on ka rinnus valu, siis tuleb pikali heita, kiirabi kutsuda ja kuni selle saabumiseni sisse võtta nitroglütseriinitablett, validool või südametilgad.