APTEEKER VÕRDLEB | Missugused vahendid aitavad nahal põletusest paraneda?

Põletus on kudede kahjustus, mis tekib kõrge temperatuuri mõjul. Põhjuste järgi võib need jagada mitmesse gruppi — on termilised põletused (tekitajaks tulised vedelikud, leek, kontaktpõletus), elektripõletused (katkised elektrijuhtmed ja pistikud, kõrgepinge), keemilised põletused (happed, leelised, mõned taimsed mahlad), kiirguspõletused (päike, solaarium, kvartslambid).