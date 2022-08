UURI OMA KEELT! Need muutused näitavad, kas organismi vaevab mingi häda

Keel on uskumatult tundlik organ, mille heaolu on otseselt seotud närvisüsteemi ja veresoonkonnaga. Lisaks mõjutavad keele tervist süljenäärmed, mis toodavad suu terviseks hädavajalikku niiskust, ensüüme jms. Kuna keel on otseselt seotud mitmete suurte süsteemidega organismis, pole ka imestada, et selle välimuses peegelduvad ka muud terviseprobleemid kui vaid suuga seotu.