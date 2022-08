KOROONA EEST KAITSEKS TÄIELIK ISOLATSIOON! Toivo Maimets: „Kuna me keegi ei taha nii elada, siis tuleb kasutada teisi meetmeid.“

Missugused on terviseameti juhised, kuidas peaks inimene käituma, et vältida nakatumist ja haigestumist? „Me läheme sügisele vastu kindla veendumusega, et esmatähtis on igaühe enda vastutus ja riskikäitumise hindamine,“ ütles Facebooki-ülekandes terviseameti peadirektor Birgit Lao. „Me ei väsi kordamast hügieenireegleid, me ei väsi kordamast, et kui teil pole vastunäidustusi, siis vaktsineerige.“ Lao sõnul tasub loomulikult ka igal koolil ja ettevõttel teha riskihinnang, kuidas piirata organisatsioonis viiruse levikut.