Haiglaravil on 143 koroonapatsienti

„Haigestumus näitab stabiliseerumise märke, kuid langusest rääkida on veel vara. Pigem on hetkel väike kõikumine, aga järgmised nädalad annavad selgust,“ selgitas Sadikova ja lisas, et nakatamiskordaja R langes 1,03 peale. Hospitaliseerimist arvestava riskimaatriksi järgi on koroonaviiruse leviku riskitase keskmine.