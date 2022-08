SEE VÕIB PÄÄSTA KELLEGI ELU! Need on põhjused, miks me vajame inimesi, kes oskavad anda vaimse tervise esmaabi

Väga paljud meist on õppinud, kuidas anda abivajajale füüsilise tervise esmaabi. Kui meil on vajalikud oskused, julgeme vigastatud inimesele kõhklemata läheneda ning abi pakkuda. Nõnda saame leevendada kannatusi ja võime päästa elusid. Ka vaimse tervise esmaabi andmist saab õppida. Peaasi.ee psühholoog Gea Ashilevi kirjutab, miks meil on vaja selliste oskustega inimesi.