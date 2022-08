Mõnitamine ja ähvardused viisid tuntud Austria arsti enesetapuni | Karmen Joller: „Ka täiskasvanud pole kaitstud netikiusu eest, isegi mitte arstid.“

Hiljuti vapustas Austriat tuntud arsti Lisa-Maria Kellermayri enesetapp. 36aastane koroonavaktsineerimise eestkõneleja ei pidanud vastu netirünnakute ja tapmisähvarduste survele. „Massimõrvar! Natsikurjategija!“ – säärase sõimuga on lajatatud ka Eesti tuntud teadlastele ja arstidele.

On ekslik arvata, et Eestis on antivakserite ähvardused ja laim lakanud. Ühes tuntud portaalis tümitatakse Karmen Jollerit siiamaani, samuti saab oma osa viroloog Irja Lutsar, kes langes antivakserite sõimulaviini alla ka teadusnõukoja juhina.

„Valetaja! On madu!“ – need on kõige leebemad sõnad, mida praegugi pillutakse. „Küll selle muti viimane kohtupäev ka tuleb ja tema nahas olla siis ei taha!“ Selline räigem ähvardus postitati paar nädalat tagasi.

Ka Kellermayri ähvardati nn rahvakohtuga ja talle saadeti „surmavaid tervitusi“. Kuidas on ähvarduste ja mõnitamisega tulnud toime Karmen Joller ja Irja Lutsar?