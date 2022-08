VÄEKAD ABIMEHED: need ravimtaimed aitavad, kui ärevus ja hirm kimbutavad

Tervise Arengu Instituudi ja Tartu Ülikooli aastatel 2020–2022 tehtud rahvastiku vaimse tervise uuringust selgub kurb tõde, et igal viiendal Eesti inimesel on ärevushäire risk ning enam kui veerandil depressiooni risk. Kuidas me saame end ise aidata?