HÄBENED NAERATADA? Breketid võib suhu panna ka täiskasvanuna

Anna (31) ei oleks breketravile ilmselt mõelnud, kui hambaarst poleks talle seda soovitanud. Naisel tuli 24aastasena ära piimahammas, mille all polnud jäävhammast. „Kui ma rääkisin, polnud auku hambareas paista, kuid naeratades teadsin alati, et üks hammastest on puudu,“ meenutab ta.