Plastikakirurg dr Merle Sellend avaldab muret: patsiendid tahavad tulemust kohe näha ning ei pea kinni taastumisrežiimist

Dr Sellendi sõnul kiputakse aeg-ajalt arvama, et arst on teenindaja – tullakse kabinetti ja nõutakse midagi. „Asi peaks olema niiviisi, et patsient räägib mulle oma mure või soovi ning mina vaatan ta üle. Teen diagnoosi ja otsustan, kuidas saaksin teda aidata. Üsna suur protsent on aga selliseid inimesi, kes üldse ei kuula, mida arst räägib ning lihtsalt surub enda tahet peale… saamata aru, et tegemist on meditsiiniga. Ei ole võimalik teha kõiki lõikusi, mida meditsiini mitte õppinud inimene võib ette kujutada. Seletan mõnele prouale, et see pole kleidi õmblemine,“ selgitab dr Sellend.

Lõikuste tegemisel on omad anatoomilised piirangud. Näiteks ei saa teha tüseda kehaehituse ja lühikese kaelaga inimesele „luigekaela“. Kui võtta ette näo- ja kaelakorrektsioon, siis tuleks ülekaalulisel patsiendil enne kaalu langetada – sest kui alla võetakse pärast lõikust, langevad koed tagasi. „Mul oli just hiljuti patsient, kes soovis kaelapiirkonna korrektsiooni, kuid ma soovitasin tal enne lõikust kaalu langetada, et saavutada parem operatsioonitulemus. Niisiis tuli ta mitu kuud hiljem ja ütles, et on nüüd kaalust alla võtnud. Palusin kaalule astuda ja ta oli alla võtnud vaid kaks kilo. See on ju nonsenss!“ kõneleb dr Sellend.

Enne lõikust tuleb kontrollida tervisenäitajaid

Väga sageli tullakse kirurgi juurde oma noorpõlvepiltidega, saamata aru, et 52aastane inimene pole enam 25aastane. „Kogu nahaelastsus on ju muutunud!“ Kuna paljud patsiendid on korduvad, siis imestatakse ka selle üle, kuidas 10 või 20 aastat tagasi operatsioonil käies polnud turseid, kuid nüüd on. „Aga inimene ju vananeb! Samamoodi võrreldakse end teistega – et naabrinaisel oli nii, meheõel teistmoodi. Olen lõiganud kaksikuid õdesid ja tulemus oli erinev. See kõik sõltub tuhandest asjaolust,“ räägib arst.

Inimeste muretust käitumisest annab tunnistust ka see, et tahetakse kohe ja kiiresti operatsioonile saada. „Näiteks helistatakse ja teatatakse, et tahaks tulla lõikusele. Palun konsultatsioonile end näitama tulla. Seepeale teatatakse pahaselt: ma ju aasta tagasi käisin! Aga inimene vananeb ning kuue kuu möödudes tuleks patsient uuesti üle vaadata,“ seletab dr Sellend. Sageli patsiendid ei mõistagi, miks üldse on vaja eelnevaid analüüse teha. „Inimene ütleb, et ta on täiesti terve. Aga mina ei saa ju ometi võtta tänavalt kedagi lõikusele, kui ma ei tea, millised tema tervisenäitajad on. Kui lähete kurgumandlilõikusele, kas teile siis ei tehta ühtegi analüüsi? Tehakse ju. Samas ikka öeldakse, et see on teine asi… aga kuidas teine?“

Patsiendid ei adu ka seda, et reaalselt on olemas tüsistuste oht. „Mul üks kolleeg ütleb, et meditsiin ei ole täppisteadus. Me ei saa prognoosida, kas tuleb mingi tüsistus või mitte. Sel põhjusel teemegi analüüse, et viia tüsistuste võimalus miinimumi lähedale. Saame selle viia miinimumi, kuid ei saa niisugust võimalust kahjuks elimineerida.“

Lõikusejärgne paranemisaeg on umbkaudu pool aastat