KOROONASSE NAKATUMINE KASVAB | Üle 60aastased ja riskirühmad võiksid tõhustusdoosi teha esimesel võimalusel

COVID-19 haigestumise statistika näitab, et nii nakatumine kui ka hospitaliseerimine on augustis kasvutrendis, mistõttu on äärmiselt oluline, et riskirühmadesse kuuluvad inimesed vaktsineeriksid ennast esimesel võimalusel ning võtaks kasutusele ka teised nakkuse ennetamise abinõud.