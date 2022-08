Eestlaste hambaid rikuvad hoolimatus ja vilets hügieen | Arst: „Inimesed ei mõista, et halb suutervis mõjutab otseselt tervist tervikuna."

Täiskasvanute suutervise uuring näitab, et keskealistel (vanuses 35–44) on suus ligi poolte hammastega probleeme. Hambaid on varem ravitud (nt täidistega), need on katki või puuduvad sootuks. Lausa kolmveerand uuringus osalenud inimestest vajab hambaravi, sh proteese või nende asendamist.