Personaaltreener Kreete Suvi: personaaltreeneri palkamine pole enam ammu ainult rikastele mõeldud luksus!

Neljandaks sagedaseks veaks on see, et ei leita kohe alguses sobivat treeningut ning jäetakse siis kohe treenimine pooleli. Oluline on avastada see, mis tooks sära silma.

Personaaltreener kui mentor või sõber

Siinkohal oleks väga palju abi personaaltreenerist, sest tühja rabeleda ei ole ju mõtet. „Personaaltreener aitab inimesel esimesed sammud treeningmaailmas teha, koostab toimiva ja motiveeriva tegevusplaani ja õpetab hoidma optimaalset treeningintensiivsust trenni ajal – nii saab olla kindel, et tehakse õiget asja,“ sõnab Kreete.

Personaaltreeneri valimine on mingis mõttes nagu mentori või sõbra leidmine – sa lihtsalt tunned, kas sobite omavahel või mitte.

„Soovitan vaadata, milline on treeneri taust – mida ja kui palju ta õppinud on, milline on tema kogemus selles, miks tema poole pöördud. Kui on näha, et treener on end hästi koolitanud ja aktiivselt ka oma erialal tegutseb, kui palju ta saalis kohapeal inimestega suhtleb – siis võib eeldada, et ta on pühendunud ja tal on väga head teadmised. Kui treener on oma tööle pühendunud, siis talle läheb korda, kuidas inimene end tema trennis tunneb, ta tahab tuua tulemusi ning kindlasti oskab ja tahab ka end igaühega võimalikult hästi kohandada,“ annab Kreete nõu.

Paljud treenerid pakuvad ka konsultatsiooni enne trennide algust. Juba siis tajub ära, kas klapp on sobiv.

Personaaltreeneriga eelistavad treenida need, kelle jaoks on aeg kallis