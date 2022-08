Gripivaktsiinid jõudsid Eestisse: riskirühmad saavad tasuta vaktsineerimisele

Saabuva gripihooaja süstitavad vaktsiinid Influvac ja Vaxigrip sobivad kõigile peale 6. elukuud ning gripivaktsiini ninasprei on mõeldud 2–18-aastastele lastele ja noortele. Vaktsineerimine on tasuta tervisekassa määratud gripi riskirühmadele.

Igal aastal ringleb eelmisest erinevaid viiruseid, mistõttu on vajalik gripi vastu igal aastal uuesti vaktsineerida. Haigestumise kõrgperiood on tavapäraselt olnud oktoobrist jaanuarini, kuid koroonapandeemia on haiguse esinemist muutnud. Süstitavad vaktsiinid sisaldavad purustatud inaktiveeritud gripiviirust, mis annab organismile võimaluse õppida haigustekitajat ära tundma ja sellele reageerima. Ninasprei sisaldab nõrgestatud elusvaktsiini ja selle soovituslik annus on üks pihustus kummassegi ninasõõrmesse.